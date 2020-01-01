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الاحتلال يثبت كاميرات إضافية على مدخل قلقيلية الشرقي

الإثنين 22 يونيو 2020 04:26 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يثبت كاميرات إضافية على مدخل قلقيلية الشرقي


قلقيلية / سما /

قام جيش الاحتلال ظهر اليوم الاثنين، بنصب كاميرات مراقبة إضافية، على مدخل قلقيلية الشرقي الذي يقع بجوار مقر الارتباط العسكري الإسرائيلي.

وأكدت مصادر محلية، قيام أفراد من شركة إسرائيلية بحراسة مشددة من قوات الاحتلال بنصب كاميرات، مؤكدين أنه تم تثبيت كاميرات سابقاً على جدران الألواح الإسمنية التي تحيط بمقر الارتباط العسكري.

وأضافت المصادر ذاتها أنه "في هذه المرة تم نصب عامود خشبي بارتفاعٍ عالٍ تم تركيبه قبل يومين ومحاذٍ لطريق المدخل الشرقي، ويبعد عن موقع الكاميرات القديمة عدة أمتار، بحيث يتم كشف وتغطية المنطقة كاملاً من خلال الموقع الجديد للكاميرات".

#الجيش الإسرائيلي #قلقيلية

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