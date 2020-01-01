"الحكومة أشبه بقنبلة مضغوطة".. نتنياهو لغانتس: السيادة أو انتخابات

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صحيفة إسرائيل اليوم - بقلم ماتي توتشفيلد: يعتبر هذا الأسبوع أسبوعاً حرجاً، ليس فقط بالنسبة للمشروع الاستيطاني (مشروع خطة الضم) ولكن للنظام السياسي.

إذا طالب الأمريكيون بتعاون الأزرق والأبيض كشرط للسماح بمبادرة السيادة، فستصبح الحكومة على الفور أشبه بقنبلة مضغوطة.

طوال مفاوضات الائتلاف بشأن تشكيل حكومة الوحدة، فوجئ بنيامين نتنياهو عندما علم بقوة معارضة بيني غانتس وغابي اشكنازي لخطة تطبيق السيادة الإسرائيلية في أجزاء من الضفة الغربية وغور الأردن، وهو ما قصده رئيس الوزراء لتنفيذها بدعم أمريكي.

لكن نتنياهو مصمم على ذلك. أصبحت قضية السيادة مهمة حياته. لقد أصبح أطول رئيس للوزراء في إسرائيل، وهو الآن يقاتل من أجل الإرث الذي تركه وراءه. الإنجاز الرئيسي الذي تم الاعتراف به. حتى في خضم محادثات الائتلاف، تمكن نتنياهو من إجبار غانتس على قبول البند الذي ينص على أنه على عكس القرارات والقواعد المشتركة الأخرى، لا يمكن رفض قضية السيادة.

على الرغم من أن نتنياهو يتمتع بأغلبية مضمونة في الحكومة حتى بدون تصويت أزرق وأبيض، إلا أن هناك عوامل أخرى غير متوقعة يمكن أن تعطل المبادرة: على وجه التحديد، الأمريكيين، ولكن ليس بدقة. في الأسبوع الماضي، ألمح وزير الداخلية أرييه درعي إلى أن مثل هذه الخطوة تحتاج إلى دعم غانتس وأشكنازي ورفاقهم في الحزب. في غضون ذلك، لم يجعل درعي هذا شرطًا لدعمه، ولكن من يدري ما سيجلبه الغد.



بدون درعي، وبشكل أساسي بدون دعم الكتلة اليمينية بأكملها في الحكومة، يفتقر نتنياهو إلى الأغلبية اللازمة لتمرير الخطة. وإذا لم يكن هذا كافيًا، ويحتاج أيضا إلى تصويت وزير الاتصالات يواز هندل (ديريك إيريتس). من وجهة نظر نتنياهو، هذا وضع لا يطاق. آخر شيء توقعه هو أن مبادرته الدبلوماسية الرئيسية، التي من شأنها أن تحفر اسمه في كتب التاريخ، ستعلق بخيط تحت رحمة مساعد سابق (هندل) افترق طرقه بشروط سيئة.



في الأيام الأخيرة، التقى نتنياهو مع غانتس عدة مرات لحل المشكلة. ربط غانتس، الذي يحاول تحقيق فوز سياسي، قضية السيادة بالميزانية الوطنية. في تلك المحادثات، وفي الرسائل التي تبادلت مكاتبها، أوضح نتنياهو لشريكه في الائتلاف أنه بدون سيادة لا يمكن أن تكون هناك حكومة وحدة. إما السيادة أو الانتخابات، لا يوجد حل وسط. لذلك، يعد هذا الأسبوع حاسماً، ليس فقط بالنسبة للمشروع الاستيطاني ولكن للنظام السياسي. إذا طالب الأمريكيون بتعاون الأزرق والأبيض كشرط لتنفيذ مبادرة السيادة، فستصبح الحكومة على الفور أشبه بالقنبلة المضغوطة.



إذا كان غانتس قلقًا بشأن ميزانية وطنية مدتها عام واحد لأنها ستمنح نتنياهو فرصة أخرى في مارس للدعوة إلى انتخابات مبكرة دون الاضطرار إلى الاستسلام لقيادة الحكومة الانتقالية، فبدون السيادة ستكون هذه المخاوف على الأرجح غير مجدية. إذا كانت تهديدات نتنياهو ستؤخذ على محمل الجد، فإن هذه الحكومة لن تصل إلى هذا الحد.