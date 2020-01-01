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غزة.. ضبط مواد غذائية منتهية الصلاحية ومخالفة للمواصفات

الإثنين 22 يونيو 2020 04:05 م / بتوقيت القدس +2GMT
غزة.. ضبط مواد غذائية منتهية الصلاحية ومخالفة للمواصفات


غزة / سما /

ضبطت المباحث العامة- دائرة مباحث التموين في عدد من محافظات قطاع غزة-، موادًا غذائية منتهية الصلاحية، ومخالفة للمواصفات المعتمدة، لدى عدد من التجار.

وفي هذا السياق؛ ضبطت مباحث التموين في محافظة خانيونس جنوب قطاع غزة "160" كجم من الشمام الفاسد بحوزة أحد البائعين، خلال جولة تفتيشية، برفقة اللجنة الغذائية الكبرى بالمحافظة.

وذكرت مباحث التموين بخانيونس أنه تم ضبط الكمية البالغ وزنها "160" كجم، وعليها علامات فساد ظاهرة.

وأوضحت أنه تم مصادرة الكمية المذكورة، وكتابة محضر ضبط وإتلاف بحق البائع، وفق الأصول القانونية المتبعة.

وفي سياق متصل؛ أتلفت دائرة مباحث التموين في محافظة غزة كمية من الشيبس تقدر بأكثر من "طن" لدى أحد التجار بسبب انتهاء صلاحيته وذلك خلال جولةٍ تفتيشية برفقة موظفي وزارة الاقتصاد.

وقال مدير دائرة مباحث التموين أحمد قنيطة: "أن عملية الضبط والإتلاف للكمية جاء بسبب انتهاء صلاحية المنتج بحسب مواصفات الجودة الفلسطينية والتي تنص على 6 أشهر من تاريخ الإنتاج".

كما وضبطت مباحث تموين غزة كمية من البسكويت منتهي الصلاحية تقدر بــ"250" كيلو جرام لدى أحد التجار.

وفي نفس السياق؛ ضبطت مباحث التموين في محافظة رفح جنوب قطاع غزة كمية من ملح الطعام المخالف للمواصفات والذي يحمل بيانات مخالفة قُدّرت بنحو 3 أطنان و750 كجم.

#المباحث العامة #غزة

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