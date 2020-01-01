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محافظ قلقيلية: تعافي 4 حالات جديده لمصابين بفيروس "كورونا"

الإثنين 22 يونيو 2020 04:01 م / بتوقيت القدس +2GMT
محافظ قلقيلية: تعافي 4 حالات جديده لمصابين بفيروس "كورونا"


قلقيلية / سما /

أعلن محافظ محافظة قلقيلية رافع رواجبة ظهر اليوم الاثنين، عن تعافي 4 حالات جديده لمواطنين مصابين بفيروس "كورونا".

وقال رواجبة في بيان صادر عنه، إنه وبعد التأكد من حالتهم الصحية سمحت وزارة الصحة بمغادرتهم لمركز الحجر الصحي، مضيفاً "بهذا تكون كل الحالات تعافت في محافظة قلقيلية وعدد ها 17ولم يتبقَ في مدرسة القلب الكبير أي حالة".

وأضاف أن وزارة الصحة قامت بسحب عدد 72 عينة أمس الأحد، ظهرت نتائجها هذا اليوم وكلها سليمة ومعافاة، مبينةً أنه ومنذ بداية اعلان حالة الطوارئ قامت طواقم الصحة بسحب (3241) عينة.

وأشار إلى أن طواقم وزارة الصحة قامت بسحب عدد من العينات منذ صباح اليوم، وسيتم الاعلان عنها فور ظهورها.

ولفت أنه وبناءً على التعليمات المشددة والتي أبلغنا بها كافة المنشآت بضرورة التقيد بالتعليمات الصحية تم يوم أمس اتخاذ قرار بتوجيه انذارات نهائية بالإغلاق لعدد من المحال التجارية لعدم التزامها بالتعليمات.

وأكد المحافظ مجدداً على انه وبسبب عدد الحالات المرتفع التي تم تسجيلها خلال الايام الماضية في عدد من محافظات الوطن، نناشد مواطنينا اتباع التدابير الصحية التي نص عليها " البروتوكول " الصحي الصادر عن وزارة الصحة، وذلك من خلال لبس الكمامة والقفازات والتباعد والتعقيم.

#قلقيلية #فيروس كورونا #اصابات

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