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مجدلاني يدعو أولياء أمور الأطفال التأكد من رخصة الحضانة قبل ايداع أطفالهم بها

الإثنين 22 يونيو 2020 03:52 م / بتوقيت القدس +2GMT
مجدلاني يدعو أولياء أمور الأطفال التأكد من رخصة الحضانة قبل ايداع أطفالهم بها


رام الله / سما /

دعا وزير التنمية الاجتماعية أحمد مجدلاني، أولياء أمور الأطفال في سن الحضانة لتوخي الحيطة والحذر عند ايداع أطفالهم في أي حضانة والتأكد أن الحضانة مرخصة من قبل الوزارة، والرخصة سارية المفعول.

وأوضح مجدلاني في بيان صحفي، اليوم الاثنين، أن توفر الرخصة يعني أن الحضانة توفر جميع شروط الصحة العامة والأمان للأطفال وفقاً للائحة تنظيم دور الحضانات المعمول بها في فلسطين.

وشدد على عدم ايداع الأطفال بما يسمى (بالحضانات البيتية) كونها غير مرخصة ولا توفر شروط الأمان والسلامة العامة، مؤكدا أن الوزارة غير مسؤولة عن أي خلل يحصل لأي طفل يتم ايداعه في تلك الحضانات.

وتابع مجدلاني: "على أصحاب الحضانات التي انتهى ترخيصها أن تقوم بتصويب أوضاعها بالسرعة الممكنة، وضرورة ابلاغ الأهل عن أي خلل يتم اكتشافه في الحضانة بالتوجه لمديرية التنمية الاجتماعية بالمحافظة".

في سياق آخر، أكد وزير التنميه أن الحضانات واستمرار عملها كانت ولا تزال من أولويات عمل الوزارة، وعملت الوزارة لتقديم مساعدات للعاملين والعاملات في الحضانات من خلال صندوق وقفة عز.

#التنمية الاجتماعية #احمد مجدلاني

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