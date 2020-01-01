بينت: لهذا السبب.. سنستيقظ على هجوم لحزب الله على مستوطنات الشمال

القدس المحتلة / سما /

طالب وزير الجيش السابق رئيس حزب يمينا نفتالي بينيت الحكومة الإسرائيليين بالتصدي لظاهرة "المتسللين" عبر الحدود اللبنانية إلى إسرائيل.



وقال بينت وفق القناة 7 العبرية: "أود أن أنبه إلى مشكلة تتطور على الحدود الشمالية هذه الأيام في مواجهة حزب الله، حيث يدخل عدد من المتسللين بالفعل الحدود الشمالية من لبنان إلى إسرائيل".



وأوضح أنه قد يُنظر إليها أنها مشكلة متسلل عادية، لكن في رأيي حزب الله يشجع هذه العملية حتى نعتاد على ذلك، حتى نغفو.



وأضاف: "أتوقع من وزير الجيش ومؤسسة الجيش التعامل معها ووقفها، وإلا ستنمو الظاهرة وقد نستيقظ ذات يوم على هجوم من قبل قوات كوماندوز حزب الله على المستوطنات الحدودية الشمالية وقوات الرضوان، وهو أمر خطير للغاية وعلينا الآن إنهاء هذا الحدث منذ بدايته".