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النائب العام يحظر النشر بقضية تعرض طفلة للاغتصاب في رام الله

الإثنين 22 يونيو 2020 03:25 م / بتوقيت القدس +2GMT
النائب العام يحظر النشر بقضية تعرض طفلة للاغتصاب في رام الله


رام الله / سما /

 أصدر النائب العام المستشار أكرم الخطيب قراراً بمنع نشر أي تصريحات أو أخبار تتعلق بقضية تعرض طفلة للاغتصاب في محافظة رام الله والبيرة.

وأهاب الخطيب بوسائل الإعلام والمواطنين، الالتزام بعدم تداول أي معلومات أو تفاصيل أو أسماء حول القضية، سواء عبر وسائل الإعلام أو مواقع التواصل الاجتماعي، حفاظاً على مصلحة الطفلة الفضلى، ووفق ما تقتضيه سرية إجراءات التحقيق وذلك تحت طائلة المسؤولية القانونية.

وأوضح أن النيابة العامة ومنذ نهاية الأسبوع المنصرم باشرت إجراءاتها في القضية، وتم اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لحماية الطفلة، واتخاذ المقتضى القانوني بحق ثلاثة متهمين.

وأشار إلى أن النيابة العامة ستلاحق أي شخص يثبت تورطه بارتكاب الجريمة وفق الأصول وأحكام القانون.

#النائب العام #قضية اغتصاب #رام الله #اغتصاب طفلة

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