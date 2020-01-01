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نتنياهو يتوعد مسربي مباحثات جلسة المجلس الوزاري

الإثنين 22 يونيو 2020 02:47 م / بتوقيت القدس +2GMT
نتنياهو يتوعد مسربي مباحثات جلسة المجلس الوزاري


القدس المحتلة / سما /

وصف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تسريب مباحثات جلسة المجلس الوزاري المصغر بأنه "خطير

وقال نتنياهو خلال افتتاح جلسة جديدة للمجلس الوزاري لشؤون فيروس كورونا اليوم الاثنين: "أود أن أبدأ كلامي بالتطرق إلى الحادث الخطير الذي وقع أمس وهو تسجيل المداولات التي أجراها هذا المجلس الوزاري والتي بثت في وسائل الإعلام".

وأضاف: "لم يتم القيام بعمل مماثل خلال كل السنوات التي قضيتها كرئيس الوزراء. لم يتم القيام بذلك في جلسة تعقدها الحكومة أو في جلسة كابينت الكورونا، أي تسجيل كلام لرئيس الشاباك. هذا أمر خطير للغاية".

وشدد على أنه لا يمكن أن تمر الحادثة مرور الكرام، مطالبا جميع الجهات المختصة، بمن فيها المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية، بالسماح بفتح تحقيق جذري في ذلك.

وقال نتنياهو: "لا يجوز لنا أن نسمح بذلك ولا يجوز أن نسمح لذلك أن يتكرر".

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