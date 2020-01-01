قصف إثيوبي يستهدف معسكر الأنفال للجيش السوداني

الخرطوم / وكالات /

أفادت مصادر سودانية بأن القوات الإثيوبية شنت امس الأحد قصفا مدفعيا استهدف معسكر الأنفال التابع للجيش السوداني بولاية القضارف.

وقالت مصادر عسكرية مطلعة أن القصف أسفر عن إصابة جندي سوداني بجرح وحرق بعض المساكن في المعسكر الواقع في منطقة القلابات بولاية القضارف شرق السودان.

وفي غضون ذلك، نقل موقع "تاغ برس" عن مصدر في الجيش السوداني أن الأخير تصدى لهجوم شنته قوات ومليشيات إثيوبية على معسكر الأنفال، مما أدى لإصابة طفيفة لأحد الجنود السودانيين، لكن لم يصدر حتى الآن أي تعليق رسمي من قبل أي من الطرفين.

وشهدت المنطقة الحدودية بين السودان وإثيوبيا في أواخر مايو 2020 توترا عسكريا حيث جرت اشتباكات بين مسلحين إثيوبيين مدعومين حسب الخرطوم بجيش بلادهم، مع القوات السودانية ما أسفر عن مقتل ضابط فيها وإصابة عسكريين آخرين.

وفي 30 مايو أعلنت وزارة الخارجية السودانية استدعاء القائم بالأعمال الإثيوبي في الخرطوم، بعد "اعتداء" على القوات المسلحة السودانية في ولاية القضارف، ليتم لاحقا تأكيد عودة الهدوء إلى المنطقة بين الطرفين.