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تعرف على المباريات المتبقية للريال والبارسا في "الليغا"

الإثنين 22 يونيو 2020 02:41 م / بتوقيت القدس +2GMT
تعرف على المباريات المتبقية للريال والبارسا في "الليغا"


مدريد/ وكالات/

انتزع ريال مدريد صدارة الدوري الإسباني من غريمه برشلونة، بعد فوزه أمس على ريال سوسييداد (2-1) واكتفاء الفريق الكتالوني بالتعادل السلبي مع إشبيلية.

ويتصدر الريال ترتيب الدوري الإسباني لكرة القدم، برصيد 65 نقطة، بفارق المواجهات المباشرة عن برشلونة، الذي يملك نفس الرصيد من النقاط،، وذلك قبل ثماني مراحل من نهاية منافسات "الليغا".

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ونستعرض في هذا الرصد المباريات المتبقية للفريقين والتي ستكون نتائجها حاسمة في تحديد بطل "الليغا" هذا الموسم:

الأسبوع الـ31

برشلونة # أتلتيك بيلباو - ريال مدريد # ريال مايوركا

الأسبوع الـ32

سيلتا فيغو # برشلونة - إسبانيول # ريال مدريد

الأسبوع الـ33

برشلونة # أتلتيكو مدريد - ريال مدريد # خيتافي

الأسبوع الـ34

فياريال # برشلونة - أتلتيك بيلباو # ريال مدريد

الأسبوع الـ35

برشلونة # إسبانيول - ريال مدريد # ديبوورتيفو ألافيس

الأسبوع الـ36

بلد الوليد # برشلونة - غرناطة # ريال مدريد

الأسبوع الـ37

برشلونة # أوساسونا - ريال مدريد # فياريال

الأسبوع الـ38

ديبورتيفو ألافيس # برشلونة - ليغانيس# ريال مدريد.

#ريال مدريد #برشلونة #فياريال #الليجا

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