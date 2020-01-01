الحرس الثوري الإيراني ينوي إقامة قاعدة عسكرية دائمة في المحيط الهندي

طهران /وكالات /

أعلن الحرس الثوري الإيراني نيته إقامة قاعدة عسكرية دائمة في المحيط الهندي حتى مارس المقبل بهدف توفير الأمن في مياه خليج عمان والمحيط، وحماية الصيادين والسفن التجارية من القرصنة.

وقال قائد القوات البحرية في الحرس، علي رضا تنغسيري، إن لدى الحرس توجيهات من المرشد الأعلى علي خامنئي، بالتواجد في أعالي البحار وبشكل دائم.

وأضاف تنغسيري في تصريح صحفي، أن الجيش الإيراني والحرس الثوري أرسلا في السابق أساطيل إلى أعالي البحار، مؤكدا أنه سيتم إرسال أساطيل أخرى المستقبل.

وأشار المسؤول العسكري، إلى تعرض الصيادين الإيرانيين والسفن التجارية، إلى مضايقات من قراصنة في خليج عمان والمحيط الهندي، مؤكدا أن تواجد الحرس بشكل دائم في تلك المناطق سيمنع أي اعتداءات مستقبلا.

يذكر أن إيران تمتلك ميناء تشابهار الذي يوصف بالاستراتيجي على مياه المحيط الهندي وبحر عمان، لكن تطويره يعاني من صعوبات بسبب العقوبات الأمريكية على طهران.