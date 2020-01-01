  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

غزة : استمرار منع إدخال قطع غيار الدراجات النارية الى القطاع

الإثنين 22 يونيو 2020 02:30 م / بتوقيت القدس +2GMT
غزة : استمرار منع إدخال قطع غيار الدراجات النارية الى القطاع


غزة / سما/

قالت موصالات غزة انه في إطار سعي الوزارة للحفاظ على قواعد السلامة ومقتضيات المصلحة العامة، ومن أجل تنظيم العمل وتطويره فقد قررت  الوزارة استمرار العمل بقرار منع إدخال قطع غيار الدراجات النارية بأنواعها كافة من  المعابر والمنافذ الحدودية حتى إشعار آخر.

وأكدت  الوزارة أنه هذا القرار يأتي  لضبط وتحريز قطع الغيار المدخلة؛ تمهيداً لاتخاذ المقتضى القانوني بشأنها نحو مصادرتها وإتلافها .

وفي سياق متصل، بينت الوزارة أن سيتم إلغاء رخصة المواصلات للتجار المخالفين من سجلات التجار المعتمدين لدى الوزارة وحرمانهم من إجراء تنسيقات لإدخال قع الغيار لجميع المركبات والدراجات.

كما أوضحت الوزارة أنه سيتم إشعار جمعية تجار قطع الغيار والمعدات الثقيلة بهذا القرار؛ لتتولى تعميم بنوده على كافة أعضاء الجمعية العمومية المنتسبين لها.

وبينت أن كل قرار سابق يتعارض مع هذا القرار يعتبر لاغي.

الجدير ذكره أن هذا القرار ياتي حرصاً من الوزارة على تخفيف حوادث الطرق التي ازداد معدلها في الآونة الأخيرة , خاصة أن الدراجات النارية تسببت في العديد من هذه الحوادث.

الأكثر قراءة اليوم

معاريف: نتنياهو السر الكبير بالمعادلة مع الفلسطينيين.. والسنوار يبحث عن طريقه لصب الزيت على النار

صحفي إسرائيلي: بعد فشل التهديد بـ”مسدس فارغ”.. هل سينجح أبو مازن في خطته التالية؟

شاهد.. الشيخ: إذا نفّذ الاحتلال الضمّ ولو جزئياً سنحلّ السلطة والأجهزة الأمنية

الرجوب: لن نموت وحدنا إذا حصل الضم.. واستراتيجية القيادة تقوم على ثلاثة مراحل..

بالفيديو: "حزب الله" يهدد بإطلاق صواريخ عالية الدقة على مدينة تل أبيب

تعيين "وائل الشيخ" وكيلاً لوزارة الصحة برام الله..

محدث : مجهولون يلقون قنبلة يدوية على منزل عزيز دويك بالخليل

الأخبار الرئيسية

k

إصابة قاضي في محكمة صلح بيت لحم بفيروس كورونا واغلاق المحكمة

الرئيس عباس يترأس اجتماعا للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير مساء الأربعاء..

وزيرة الصحة : تسجيل 82 إصابة جديدة بفيروس كورونا في فلسطين

مستشرق إسرائيليّ: مصر قد تلجأ لعمليةٍ عسكريّةٍ ضدّ إثيوبيا في قضية “سدّ النهضة”

مسؤول أميركي: إسرائيل ستأخذ بالحسبان تحذيرات دول عربية من الضم