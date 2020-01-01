النائب العام يمنع النشر بقضية تعرض طفلة للاغتصاب برام الله

رام الله / سما /

أصدر النائب العام المستشار أكرم الخطيب، اليوم الإثنين، قراراً بمنع نشر أي تصريحات او أخبار تتعلق بقضية تعرض طفلة للاغتصاب في محافظة رام الله والبيرة.

وأهاب النائب العام في بيان صحفي، بوسائل الإعلام والمواطنين الالتزام بعدم تداول أي معلومات أو تفاصيل أو أسماء حول القضية سواء عبر وسائل الإعلام أو مواقع التواصل الاجتماعي، حفاظاً على مصلحة الطفلة الفضلى ووفق ما تقتضيه سرية إجراءات التحقيق، تحت طائلة المسؤولية القانونية .

يذكر أن النيابة العامة، باشرت منذ نهاية الاسبوع المنصرم إجراءاتها في القضية أعلاه وتم اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لحماية الطفلة، واتخاذ المقتضى القانوني بحق ثلاثة متهمين.

وأكدت النيابة أنها ستلاحق أي شخص يثبت تورطه بارتكاب الجريمة وفق الأصول وأحكام القانون.