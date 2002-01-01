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إدارة سجون الاحتلال تواصل عزل الأسيرين خرواط والقواسمة منذ أكثر من (100) يوم

الإثنين 22 يونيو 2020 02:15 م / بتوقيت القدس +2GMT


رام الله / سما /

تواصل إدارة سجون الاحتلال عزل الأسيرين محمد عمر خرواط، وحاتم القواسمة، منذ أكثر من (100) يوم.

وأوضح نادي الأسير في بيان له اليوم الاثنين، أن الأسير خرواط يقبع في عزل سجن "أيلون – الرملة"، والأسير حاتم القواسمة يقبع في عزل سجن "جلبوع"، علماً أن خرواط محكوم بالسّجن المؤبد لأربع مرات، وهو معتقل منذ عام 2002، والأسير القواسمة محكوم بالسّجن أربع مؤبدات، وهو معتقل منذ عام 2003.

وقال نادي الأسير إن إدارة سجون الاحتلال تنتهج سياسة العزل الانفرادي بحق الأسرى، وتُشكل أبرز أدواتها التنكيلية، وإنه عدا عن ظروف العزل القاسية التي يواجهها الأسير، فإن إدارة سجون الاحتلال تحرم الأسير المعزول من حقه في الزيارة لتضعه في عزل مضاعف.

وأضاف أن إجراءات إدارة السجون المرتبطة بانتشار وباء كورونا، فاقمت من معاناة الأسرى المعزولين، خاصة مع توقف زيارات المحامين خلال الفترة الماضية، والتي تُشكل الوسيلة الوحيدة للأسير المعزول، للتواصل مع العالم الخارجي.

#سجون الاحتلال

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