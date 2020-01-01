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إصابة قاضي في محكمة صلح بيت لحم بفيروس كورونا واغلاق المحكمة

الإثنين 22 يونيو 2020 02:11 م / بتوقيت القدس +2GMT
إصابة قاضي في محكمة صلح بيت لحم بفيروس كورونا واغلاق المحكمة


رام الله / سما /

اعلن مجلس القضاء الأعلى أن قاضيا يعمل في محكمة بداية وصلح بيت لحم قد ثبتت إصابته بفايروس الكورونا.

واضاف البيان انه وقبل قيامه بإجراء الفحص الطبي يوم أمس حضر القاضي المصاب إلى مقر المحكمة ونظر عددا من الطلبات المستعجلة، وعليه يعلن مجلس القضاء الأعلى الانتقالي إغلاق محكمة بيت لحم إغلاقا تاما، يوم غد الثلاثاء 23- 6- 2020 ليتسنى تقييم الموقف بالتشاور مع وزارة الصحة والجهات ذات العلاقة.

وحفاظاً على السلامة العامة، طالب المجلس كل من حضر إلى محكمة بيت لحم، يوم أمس، مراجعة الطب الوقائي، والقيام بالإجراء المطلوب وفقا لبروتوكولات وزارة الصحة.

وتعمل محكمة بداية وصلح بيت لحم بالإضافة إلى محكمة بداية وصلح الخليل ومحاكم الصلح في دورا، ويطا، وحلحول، بالحد الأدنى بموجب تعميم سابق صدر بناء على تطور الحالة الوبائية في المحافظتين الأسبوع الماضي.

#فيروس كورونا #محكمة #بيت لحم

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