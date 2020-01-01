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نتنياهو: سنحد من الحشود ونزيد الغرامات ونعود للمراقبة الالكترونية

الإثنين 22 يونيو 2020 01:56 م / بتوقيت القدس +2GMT
نتنياهو: سنحد من الحشود ونزيد الغرامات ونعود للمراقبة الالكترونية


القدس المحتلة / سما /

 قال بنيامين نتنياهو رئيس حكومة الاحتلال، اليوم الاثنين، إن المجلس المصغر "كابنيت الكورونا" سيبحث تشديد بعض الإجراءات من جديد لإلزام المواطنين بالتعليمات الخاصة بفيروس كورونا.

ونقل موقع "يديعوت أحرونوت" عن نتنياهو في مستهل اجتماع "كابنيت الكورونا"، إنه سيتم مناقشة إمكانية الحد من الحشود، وكذلك زيادة الغرامات المالية وتشديد تنفيذها وفرضها على الجمهور، إلى جانب العودة للمراقبة الالكترونية الرقمية من خلال جهاز الأمن العام "الشاباك"، وكل الأجهزة الأخرى من أجل تنفيذ هذه المهمة لتحديد المصابين ومخالطيهم.

ولفت إلى أن هذه القرارات ستتخذ في ظل زيادة معدل الإصابات بشكل كبير، وعدم الالتزام بتعليمات السلامة.

وبين أن من السيناريوهات التي سيتم نقاشها، إغلاق بعض المدن والمناطق التي قد يتم تصنيفها بأنها موبوءة، وذلك من أجل تجنب عمليات الإغلاق واسعة النطاق.

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