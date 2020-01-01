السجن 3 أشهر لموظف ادين بالتهاون في أداء الواجبات الوظيفية

رام الله / سما /

حكمت محكمة جرائم الفساد في مدينة رام الله، اليوم الإثنين، على المتهم (أ. ز)، الذي يعمل بوزارة العدل، بالسجن الفعلي لمدة ثلاثة أشهر، والزامه بنفقات المحكمة بقيمة 500 دينار اردني.

وادانت المحكمة المتهم (أ. ز) بجريمة التهاون في أداء الواجبات الوظيفية خلافاً لأحكام المادة (183) من قانون العقوبات لسنة 1960، كما قررت براءته من جريمة الاختلاس خلافاً لأحكام المادة (174) الفقرة 1 من قانون العقوبات لسنة 1960م لعدم كفاية الادلة.

وجاء الحكم بحق المدان في اعقاب قرار الاحالة من قبل هيئة مكافحة الفساد بعد اجراء التحريات وجمع الاستدلالات بشأن الواقعة.