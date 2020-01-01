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الرئيس عباس يترأس اجتماعا للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير مساء الأربعاء..

الإثنين 22 يونيو 2020 01:12 م / بتوقيت القدس +2GMT
الرئيس عباس يترأس اجتماعا للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير مساء الأربعاء..


رام الله / سما /

قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، واصل أبو يوسف، إن المشاركة في المهرجان الرافض لسياسات الاحتلال اليوم في أريحا، هام للغاية وأن الفعاليات مستمرة ببرنامج نضالي لتصعيد المقاومة الشعبية في مناطق التماس والحواجز، مشيراً إلى أن العالم يرفض خطة الضم ويبحث فرض عقوبات على الاحتلال.

وأضاف أبو يوسف في حديث إذاعي، صباح اليوم الاثنين: " إن الحكومة بمشاركة منظمة التحرير والفصائل، ستعقد يوم الأربعاء اجتماعاً لها في قرية الجفتلك في الأغوار، لبحث مخططات الضم ومواجهتها، وفي نفس اليوم ستجتمع اللجنة التنفيذية للمنظمة في رام الله، برئاسة الرئيس محمود عباس لبحث كيفية الرد على مخططات الاحتلال والتحركات الدولية.

#اجتماع #اللجنة التنفيذية #مخططات الضم

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