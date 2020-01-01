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قبائل ليبيا: طرد الغزاة وحل الميليشيات

الإثنين 22 يونيو 2020 01:01 م / بتوقيت القدس +2GMT
قبائل ليبيا: طرد الغزاة وحل الميليشيات


بني غازي/ وكالات/

قوبل رسم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أول من أمس لـ«خطوط حمراء» لتركيا في ليبيا بترحيب واسع في الشرق الليبي فيما أعلن المجلس الأعلى للقبائل الليبية في بيان أمس أن «الحل السياسي يبدأ بطرد الغزاة ونزع سلاح الميليشيات ودعم المسار السياسي وجهود الجيش (الوطني) والحفاظ على مكتسباته». وأضاف المجلس أن «الشعب رفض جماعة الإخوان لثلاث مرات متتالية».

تزامن ذلك مع خروج مظاهرات مساء أول من أمس في مدينة سرت ضد «تهديدات تركية بالغزو المسلح بآلاف المرتزقة وميليشيات الوفاق»، مؤكدين دعم الجيش الوطني ومرحبين بالتدخل المصري دفاعاً عن المدينة.
 

وشاركت في الدعوة للمظاهرات منظمات المجتمع المدني ونشطاء وإعلاميون وسياسيون وشيوخ وأعيان قبائل ليبيون في عدة مدن في شرق البلاد، من بينها بنغازي والبيضاء ودرنة وطبرق والمرج وإجدابيا.

من جانبها، رفضت حكومة «الوفاق» برئاسة فائز السراج ما اعتبرته «تدخلاً مصرياً»، وبمثابة «إعلان حرب»، وتوعدت بالمضي قدماً في عملية تحرير مدينة سرت في وسط البلاد من قبضة «الجيش الوطني» بقيادة المشير خليفة حفتر.

ويناقش وزراء الخارجية العرب في اجتماع طارئ، اليوم الوضع في ليبيا، فيما تستضيف الجامعة العربية «اجتماع لجنة المتابعة الدولية المنبثقة عن مؤتمر برلين الذي سيعقد على مستوى كبار المسؤولين».

#ليبيا #السيسي #قبائل #السعودية #مصر

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