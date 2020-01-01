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صورة .. الموت يفجع أحلام: أحس قلبي بيوقف..!

الإثنين 22 يونيو 2020 12:54 م / بتوقيت القدس +2GMT
صورة .. الموت يفجع أحلام: أحس قلبي بيوقف..!


وكالات / سما /

نعت الفنانة الإماراتية أحلام، وفاة أحد معجبيها برثاء مؤثر، من خلال رسالة نشرتها عبر حسابها على موقع “تويتر”.

وكتبت أحلام: “انتقل إلى رحمة الله أخوي وصديقي المخلص الصدوق بدر العليان أحد أصدق جمهوري”.

وأضافت: “أصعب تغريدة كتبتها على تويتر أحس قلبي بيوقف الله يرحمك ويغفر لك ويجعل هذي الأيام خير أيامك ويبدلك دار خير من دارك وأهل خير من أهلك ويجعل ما جاك كله تكفير من ربي راح اشتاق لك ولتغريداتك ولمحبتك يا الوفي”.

ونشرت أحلام، صورة للمعجب الراحل عبر حسابها على تطبيق “إنستغرام”، وأرفقتها التعليق السابق.

#أحلام

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