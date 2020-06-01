10 أسباب لإزالة المكياج قبل النوم.. تعرفي إليها

وكالات / سما /

نشرت مجلة "فيفري بيوساني" الإيطالية تقريرا، عرضت فيه مجموعة من الأسباب التي تجعل تنظيف الوجه من المكياج ضرورة يجب على المرأة القيام بها كل ليلة.

وبحسب المجلة، فإنه من الضروري إزالة المكياج؛ لتجنب تراكم الشوائب والمواد الكيميائية، التي لها تأثيرات سلبية على صحة البشرة ومظهرها، مثل الترهل والشحوب والشيخوخة المبكرة وظهور البثور.

وقالت المجلة، في تقريرها، إن المكياج يعد واحدا من أهم الوسائل التي تستخدمها المرأة لاكتساب مظهر جميل في كل يوم، وقد أصبح هذا الأمر جزءا من الروتين، وتعودت عليه النساء، وطورن العديد من الأساليب للتعايش معه. إلا أن مخلفات المكياج إذا بقيت على البشرة يمكن أن تكون مضرة لها.

وحذرت المجلة من أن هذه العادة قد تبدو غير ذات أهمية بالنسبة للبعض، إلا أن عدم إزالة مستحضرات التجميل من البشرة يمكن أن يؤدي لظهور حب الشباب والبثور. وقد تكون هذه المشاكل في البداية غير بارزة، لكنها مع مرور الوقت تصبح مشكلة مزعجة فعلا، وقد تترك آثارا لا يمكن محوها.

وقالت المجلة إن إزالة بقايا مستحضرات التجميل تستغرق دقائق قليلة، إلا أنها تشكل فرقا كبيرا بالنسبة للعناية بطبقات الجلد، ولذلك يجب القيام بها كل ليلة دون استثناءات.

ولخّصت المجلة 10 دوافع أساسية لإزالة المكياج قبل النوم، هي:

1- تترك بشرتك نظيفة وغنية بالأكسجين:

تقول المجلة إنه من بين أهم الأسباب التي تجعل إزالة بقايا المكياج ضرورية قبل الذهاب إلى النوم، هو أن عملية التنظيف تحرر الجلد من كل المواد الكيميائية والشوائب التي قد تعلق به، خاصة أن هذه الشوائب قد تتراكم وتعطل وصول الأكسجين للخلايا.

2-تحمي من الشيخوخة المبكرة:

تحذر المجلة من أن العناصر الكيميائية التي تحتويها بعض مستحضرات التجميل تسبب تأثيرا ضارا على صحة الجلد، وإذا تركت هذه المواد خلال الليل ولفترة طويلة، فإنها قد تؤدي لغلق المسام، وتسرع من عملية الشيخوخة، لأنها تعطل تجدد الخلايا أثناء الليل.

3- تحمي من حب الشباب:

تقول المجلة إن هنالك العديد من العوامل التي تؤدي لظهور حب الشباب في الوجه، ومن أجل تقليل فرص ظهورها من الضروري جدا الحفاظ على نظافة الجلد. ورغم أن مستحضرات التجميل في النهار تساعد على إخفاء هذه الحبوب، فإنها يجب إزالتها في الليل قبل النوم، حتى لا تزداد الحالة سوءا بسبب التلوث.

4- تحمي من ظهور الهالات السوداء:

تحتوي مستحضرات تجميل العين على مواد تسبب سوادا في محيطها، لذلك فإن ترك هذه المواد في الليل قد يؤثر على الجمال. ومن الأفضل تخصيص بعض الدقائق لإزالة ظلال العيون والماسكارا وكريم إخفاء العيوب، من أجل الحصول على وجه مشرق ويافع.

5- للحصول على بشرة مشرقة:

إذا بقيت مستحضرات التجميل على الجلد، فإنها تعطل وصول الأكسيجين والغذاء إلى الخلايا، لذلك يجب إزالتها تماما؛ من أجل الحفاظ على المظهر المشرق، وتجنب تحول الجلد إلى اللون الباهت وإصابته بنقص الترطيب.

6- تحميك من تقصف رموش العين:

تقول المجلة إن بقايا الماسكارا تؤدي لتجفيف بصيلات الشعر وإضعاف رموش العين، ولهذا يجب التخلص منها قبل الذهاب إلى السرير، خاصة إذا كنت تعانين من هشاشة هذه الرموش، يجب التقيد بهذه النصيحة، والحرص على تنظيف العين.

7- لحماية الشفتين:

تقول المجلة إن الطبقة الخارجية من الشفتين تعد أكثر حساسية من باقي مناطق الوجه، ولهذا فإنها تتطلب عناية إضافية للحفاظ على ترطيبها وصحتها. وفي حال عدم تنظيفها، فإن الشفتين ستصابان بالجفاف والتشققات.

8- تجنب ترهل الجلد:

بسبب العادة السيئة المتمثلة في النوم مع وجود مستحضرات التجميل على الوجه، تفقد البشرة مرونتها وصلابتها، بسبب تعطيل عملية تجديد الخلايا. وكنتيجة لذلك تبدو البشرة مترهلة، وتظهر التجاعيد قبل وقتها.

9- تحمي من حساسية الجلد:

تحذر المجلة من أن تراكم المواد المكونة لمستحضرات التجميل يمكن أن يزيد من احتمال التعرض لحساسية الجلد. وعلى العكس من ذلك، فإن إزالة هذه المستحضرات كل ليلة يحد من إمكانية المعاناة من الاضطرابات الجلدية مثل الالتهاب والأكزيما.

10- تسهل الروتين في اليوم الموالي:

في الختام، أشارت المجلة إلى أن إزالة المكياج كل ليلة قبل الخلود للنوم تسهل روتين التجميل في صبيحة اليوم الموالي، لأنك عندما تستيقظين بوجه نظيف وبشرة نضرة، يكون من السهل عليك الحصول على الترطيب والإشراقة التي تريدينها، ويسهل عليك مراحل وضع المكياج.