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وسائل إعلام تنعى بجعة توفيت "مكسورة القلب" حزنا على صغارها وزوجها

الإثنين 22 يونيو 2020 12:51 م / بتوقيت القدس +2GMT
وسائل إعلام تنعى بجعة توفيت "مكسورة القلب" حزنا على صغارها وزوجها


وكالات / سما /

نعت وسائل الإعلام العالمية بجعة فارقت الحياة "مكسورة القلب" حزنا على صغارها الذين قتلوا داخل بيوضها بسبب بعض المراهقين.

وكانت وسائل الإعلام قد نقلت مشاهد وصور لحزن البجعة الشديد بعد قيام مجموعة من المراهقين برمي الحجارة على بيضها ما تسبب بتكسرها وفقدانها صغارها.

وتظهر الصور حزن زوج البجع العميق، وخصوصا الأم، حيث تقف البجعة بطريقة حزينة تدلى رأسها إلى الأسل بحركة تشير إلى حزن عميق وكبير تعاني منه بعد مشاهدتها لبيوضها مكسرة في عشها.

وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، قام مجموعة من المراهقين بإلقاء حجارة الطوب، الشهر الماضي، على عش البجعة الواقع في إحدى حدائق بولتون في مانشستر.

وذكرت صحيفة "مانشستر إيفننج نيوز" المحلية، أنه تم العثور على الأم ميتة في وقت سابق من هذا الأسبوع بعد فترة وجيزة من اختفاء البجعة الأب وفقدان الصغار.

ونقلات الصحيفة عن نشطاء في الحياة البرية، عملوا على مراقبة البجعة، قولهم "استهدف المراهقون العش الذي بناه زوج البجع تاركين 3 بيضات محطمة من أصل 6، والتي بدأت تتكسر بدورها على التوالي لتبقى بيضة واحدة على قيد الحياة".

وأضافوا "غادر أب البجع عشه خوفا بسبب التوتر الشديد، منذ أسبوعين، على خلفية استهداف العش من قبل المراهقين بشكل متكرر، وخلال الأسبوع الماضي وجدت الأم ميته في عشها".

وبحسب مجلة "Swan Lifeline"، يعرف عن طيور البحج موتها بسبب فراق أبنائها أو زوجها، حيث تتزاوج طيور البجع لمرة واحدة مدى الحياة.

ونعت أغلب وسائل الإعلام البريطانية والعالمية البجعة "مكسورة القلب" بعد انتشار صورها الحزينة بشكل واسع على وسائل التواصل الاجتماعي.

#وسائل إعلام #بجعة

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