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بوتين يكشف كيف يقضي وقت فراغه

الإثنين 22 يونيو 2020 12:50 م / بتوقيت القدس +2GMT
بوتين يكشف كيف يقضي وقت فراغه


وكالات / سما /

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إنه تعلم خلال سنوات عمله، أن يفعل ما يحبه في ساعات فراغه، على سبيل المثال، ممارسة الرياضة أو القراءة أو الاستماع إلى الموسيقى.

وأضاف الرئيس بوتين، خلال برنامج تلفزيوني: “مع ذلك، على مدار سنوات العمل، تعلمت أن أتصرف بطريقة تجعلني عندما تظهر لدي عدة ساعات فراغ، استغلها لكي أفعل ما أحب. على سبيل المثال، القراءة أو ممارسة الرياضة أو الاستماع إلى الموسيقى”.

في اللقطات التي تم تصويرها في مكتب عمل الرئيس بوتين، استفسر الصحفي بافل زاروبين، هل يسمح الرئيس لنفسه أن يصرف انتباهه عن العمل، والاسترخاء وأخذ بعض الراحة. فرد الرئيس بوتين، بالنفي وأشار إلى أن عناصر هيئة الأركان العامة “معي دائما” ويجب أن يبقوا “على مسافة بعد بضع ثوان”.

#بوتين #روسيا

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