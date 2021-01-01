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الإعلان عن عودة المسلسل العالمي الشهير "السنافر" قريباً

الإثنين 22 يونيو 2020 12:48 م / بتوقيت القدس +2GMT
الإعلان عن عودة المسلسل العالمي الشهير "السنافر" قريباً


وكالات / سما /

ذكر تلفزيون نيكلوديون للأطفال، وهو أحد المحطات التلفزيونية التابعة لشبكة MTV الأميركية، أن مسلسل “السنافر” الكارتوني سيعود مجدداً في سلسلة حلقات جديدة ستُبث عام 2021.

وقررت قناة نيكلوديون أن تدخل عالم السنافر، بعدما حصلت على ترخيص الحقوق العالمية للامتياز كجزء من صفقة وقّعتها مع “IMPS/LAFIG” البلجيكية، حسب ما أفاد موقع “Hollywood Reporter”.

​ كما أكد الموقع أن السلسلة ستتضمن معظم شخصيات السنافر التي لطالما أحبها الجمهور، مثل “بابا سنفور”، “سنفورة”، “مفكر”، “غبي”، “ذكي” وغيرهم الذين يعودون مع مغامرات جديدة من الفكاهة والحركات العالية المخاطر.

حسب الموقع، فإن حقوق النشر بدايةً ستكون محصورة في الولايات المتحدة، ابتداء من انطلاق عام 2021، ثم ستتوزع على قنوات نيكلوديون الدولية.

وستقوم شركة “ViacomCBS” بإدارة إنتاج “السنافر” في الولايات المتحدة وكندا والمملكة المتحدة وسنغافورة وماليزيا، وستشمل خط إنتاج جديد يضم ألعاباً وقرطاسية وملابس وإكسسوارات، من المقرر إطلاقها في متاجر التجزئة عام 2022.

#السنافر #مسلسل

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