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ضبط 3 أطنان من الدجاج مجهول المصدر في رام الله

الإثنين 22 يونيو 2020 12:39 م / بتوقيت القدس +2GMT


رام الله / سما /

ضبط جهاز الضابطة الجمركية، اليوم الاثنين، 3 أطنان من الدجاج مجهول المصدر.

وأوضحت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الجهاز، أنه وبناء على معلومات دقيقة وردت حول قيام مركبة بتهريب الدجاج قادمة من ضواحي القدس، وعملية متابعة، تم ضبطها حيث كانت محملة بدجاج مجهول المصدر، وبمستندات غير قانونية، إلى جانب أن الكمية غير مطابقة للحمولة.

وأضافت أنه تم التحرز على الكمية وتحويلها لجهات الاختصاص في وزارة الزراعة وصحة بلدية البيرة، وإحالة القضية لنيابة الجرائم الاقتصادية لاستكمال الإجراءات القانونية.

#الدجاج #الضابطة الجمركية

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