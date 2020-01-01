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توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحليل أداء لاعبي كرة القدم

الإثنين 22 يونيو 2020 12:01 م / بتوقيت القدس +2GMT
توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحليل أداء لاعبي كرة القدم


وكالات / سما /

طور فريق من مهندسي الكمبيوتر في جامعة لوبورو البريطانية تقنية جديدة للذكاء الاصطناعي يمكنها تقييم أداء لاعبي كرة القدم خلال المباريات.

ويقول الباحث بايهوا لي رئيس فريق الدراسة إن التقنية الجديدة لقياس أداء اللاعبين تعتمد على معادلات خوارزمية معقدة، ويمكن أن تؤدي إلى تغييرات جوهرية في الرياضة بشكل عام، لأنها سوف تتيح للأندية سرعة التعرف على اللاعبين الموهوبين وتقييم أدائهم.

وتعتمد أساليب تقييم الأداء المعمول بها حاليا على مشاهدة مقاطع من المباريات لمتابعة مستوى لاعب ما، والقيام بعملية تسجيل يدوي لتحركات اللاعب ومهاراته المختلفة، فضلا عن إحصاء عدد التمريرات والتصويبات والركلات التي سددها خلال مباراة ما.

ونقل الموقع الإلكتروني "تيك إكسبلور" المتخصص في مجال التكنولوجيا عن الباحث بايهوا لي قوله إن التقنية الجديدة التي تم ابتكارها بالتعاون مع شركات "إينوفيتيف يو.كيه" و"ستيتماتريكس" المتخصصة في تحليل بيانات كرة القدم تجمع بين آخر ما وصل إليه العلم في مجال التصوير الحوسبي والتعلم العميق.

وتم تغذية منظومة الذكاء الاصطناعي بالآلاف من تسجيلات مباريات كرة القدم لكثير من الفرق واللاعبين والمواقف المختلفة التي تحدث خلال اللعب في المباريات، فضلا عن لقطات ومقاطع فيديو من مختلف الزوايا ومناطق الملعب.

وتستطيع منظومة الذكاء الاصطناعي تقييم أداء اللاعب ومهاراته المختلفة عن طريق رصد تحركاته العضلية خلال المباراة وأسلوبه في الركض والقفز والتمرير وغير ذلك. وتقوم المنظومة عن طريق المعادلات الخوارزمية بتقييم أداء كل لاعب وقياس موهبته الحقيقية في اللعب.

#الذكاء الاصطناعي #كرة القدم النسائية

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