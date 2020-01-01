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زووم تعتزم تشفير مكالمات الفيديو لكل المستخدمين

الإثنين 22 يونيو 2020 12:00 م / بتوقيت القدس +2GMT
زووم تعتزم تشفير مكالمات الفيديو لكل المستخدمين


وكالات / سما /

قالت شركة "زووم" الأميركيّة لاتصالات الفيديو، إنها تنوي تشفير مكالمات الفيديو من طرف إلى آخر بجميع خدماتها المجانية والمدفوعة للمستخدمين.

وأكدت الشركة أنها حريصة على منع إساءة الاستخدام، كما أنها ستتيح هذه الميزة للمستخدمين الذين يوفرون رقم هاتف موثوقا فقط.

واعتزمت "زووم"في بادئ الأمر تدعيم التشفير للعملاء الذين يدفعون مقابل خدماتها فقط.

واجتذبت الشركة ملايين العملاء ممن يدفعون مقابل أو لا يدفعون، وكشفت شركة "زووم" الأميركيّة، قبل أشهر، عن العائدات المالية التي كسبتها إثر العزل الصحي والتباعد الاجتماعي حول العالم، وأظهرت النتائج الإقبال الواسع على برمجية مؤتمرات الفيديو هذه خلال مرحلة العزل للجم وباء كوفيد-19، لكنها واجهت انتقادات بسبب أمور تتعلق بالخصوصية والأمن.

وفرضت تايوان وألمانيا قيودا على استخدام "زووم"، فيما حظرت شركة "سبيس إكس" لمالكها إيلون ماسك التطبيق بسبب مخاوف أمنية.

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