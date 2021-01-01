إيران تعلن انتاج 18 قمرا اصطناعيا حتى نهاية العام

وكالات / سما /

أعلن وزير الاتصالات و تكنولوجيا المعلومات الإيراني، محمد جواد اذري جهرمي عن انتاج 18 قمرا اصطناعيا حتي نهاية العام الايراني الجاري (الذي ينتهي في 20 آذار/مارس 2021)، حسب وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (ارنا) .

وأضاف جهرمي خلال الاجتماع العلني لمجلس الشورى الاسلامي أنه "تم انتاج ثلاثة أقمار اصطناعية قبل سبع سنوات وتمكنا من انتاج سبعة أخرى قبل ثلاث سنوات ومن المتوقع ان يزداد حجم انتاجنا المحلي ليبلغ 18 قمرا اصطناعيا حتى نهاية العام الجاري".

وأوضح أنه تمت زيادة ميزانية الاتصالات وانتاج الأقمار الاصطناعية بنسبة 1.5٪ خلال العام المنصرم رغم كل المشاكل التي واجهتها البلاد.

وأضاف أنه "وحسب التصنيف الدولي فان إيران تتصدر اقليميا من ناحية تحقيق التقدم في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتحتل المركز الثاني عالمياً في هذا المجال".