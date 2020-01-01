  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

"الأوقاف" وهيئة مقاومة الجدار تبحثان سبل حماية الأراضي الوقفية في الأغوار

الإثنين 22 يونيو 2020 11:30 ص / بتوقيت القدس +2GMT


رام الله / سما /

بحث وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الدينية حسام ابو الرب، ورئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الوزير وليد عساف، اليوم الاثنين، سبل حماية الأراضي الوقفية في المناطق المهددة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي في الأغوار، وخاصة بعد مساعي الحكومة الإسرائيلية لتنفيذ خطة الضم.

وتم بحث مساعي الحكومة لتثبيت وتعزيز صمود أهالي المناطق المهددة بالمصادرة وخاصة الوقفية تجاه  إجراءات الاحتلال الاستيطانية والتوسعية.

وأكد أبو الرب خلال اللقاء الذي عقد بمقر الوزارة الأوقاف، أن التمسك بالأرض واجب وطني وديني وأخلاقي وتاريخي، وأن شعبنا لن يتخلى عن ذرة من تراب فلسطين، وأنه صاحب الحق، وأن الاحتلال والاستيطان إلى زوال ".

بدوره أوضح عساف أن استهداف الأغوار يندرج ضمن خطة إسرائيلية واضحة تهدف إلى محاولة فرض واقع جديد، وأن جميع مشاريع التهويد الإسرائيلية  لن تثني الفلسطينيين عن مواصلة دفاعهم عن أرضهم، ولن يرضخوا لسياسة الأمر الواقع، وأنه مهما بلغت الهجمة الإسرائيلية الشرسة بحقنا فسنواصل الصمود.

#وزارة الأوقاف #هيئة مقاومة الجدار #الأغوار

الأكثر قراءة اليوم

معاريف: نتنياهو السر الكبير بالمعادلة مع الفلسطينيين.. والسنوار يبحث عن طريقه لصب الزيت على النار

صحفي إسرائيلي: بعد فشل التهديد بـ”مسدس فارغ”.. هل سينجح أبو مازن في خطته التالية؟

شاهد.. الشيخ: إذا نفّذ الاحتلال الضمّ ولو جزئياً سنحلّ السلطة والأجهزة الأمنية

الرجوب: لن نموت وحدنا إذا حصل الضم.. واستراتيجية القيادة تقوم على ثلاثة مراحل..

بالفيديو: "حزب الله" يهدد بإطلاق صواريخ عالية الدقة على مدينة تل أبيب

تعيين "وائل الشيخ" وكيلاً لوزارة الصحة برام الله..

ابو درينة: ضغوط هائلة تمارس على الرئيس عباس لاستئناف الاتصالات مع الاميركيين

الأخبار الرئيسية

وزيرة الصحة : تسجيل 82 إصابة جديدة بفيروس كورونا في فلسطين

مستشرق إسرائيليّ: مصر قد تلجأ لعمليةٍ عسكريّةٍ ضدّ إثيوبيا في قضية “سدّ النهضة”

مسؤول أميركي: إسرائيل ستأخذ بالحسبان تحذيرات دول عربية من الضم

محدث : مجهولون يلقون قنبلة يدوية على منزل عزيز دويك بالخليل

مخطط الضم: خلافات بالحكومة الإسرائيلية والإدارة الأميركية ونتنياهو يلوح بالانتخابات