مجدلاني يصدر تعليمات بخصوص التعامل مع الأشخاص ذوي الإعاقة في المؤسسات الإيوائية

رام الله / سما /

أصدر وزير التنمية الاجتماعية أحمد مجدلاني، تعليمات خاصة بخصوص الأشخاص ذوي الإعاقة، وآليات التعامل في ظل عودة تفشي فيروس كورونا.

وقال مجدلاني إنه "استناداً إلى قرارات الرئيس ومجلس الوزراء، وبالإشارة إلى مجمل القوانين الفلسطينية النافذة لحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ولضمان وصول خدمات الرعاية الصحية والاجتماعية والدعم النفسي- الاجتماعي لهم، فإننا ندعو جميع العاملين في المؤسسات الإيوائية الالتزام باتخاذ كافة التدابير الوقائية وإجراءات السلامة، والتشديد على فحص النزلاء المنوي استقبالهم في المؤسسات الايوائية لضمان عدم إصابتهم بالفيروس، وفحص العاملين الاجتماعيين والنفسيين لضمان عدم إصابتهم بالمرض".

وشدد مجدلاني على ضرورة التزام العاملين في المؤسسات الإيوائية باستخدام أدوات الوقاية اللازمة (كمامات، كفوف، معقمات، والنظافة الدائمة) عند التعامل مع النزلاء، وتعقيم الأجهزه المساندة التي يستخدمها الأشخاص ذوي الإعاقة، والالتزام بقرار الوزارة السابق بمنع استقبال الوفود والزوار داخل المؤسسات الإيوائية ومراكز التأهيل، وضمان عدم وجود اكتظاظ، والحفاظ على التباعد الكافي، وتجنب البيئات المزدحمة، والتقليل من التواصل الجسدي مع النزلاء، والتوقف عن الزيارات المنزلية في المناطق التي يتفشى فيها المرض.

ودعا كافة المؤسسات إلى مواءمة المغاسل (مصادر مياه النظافة) لتكون سهلة التعامل للأشخاص ذوي الإعاقة، والاستمرار في تدريبهم على طريقة غسل اليدين والنظافة الشخصية.