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بطولة تحمل اسم الشهيد "رمضان شلح" تنطلق الخميس

الإثنين 22 يونيو 2020 10:58 ص / بتوقيت القدس +2GMT
بطولة تحمل اسم الشهيد "رمضان شلح" تنطلق الخميس


غزة / سما /

أعلنت اللجنة الرياضية لحركة الجهاد الإسلامي-إقليم غزة-, عن تنظيم بطولة "الوفاء للأمين العام الراحل رمضان شلح" أواخر الأسبوع الجاري.

وأكد علام شبير مسؤول اللجنة الرياضية في إقليم غزة, أن البطولة ستجري الخميس المقبل على صالة سعد صايل بغزة.

وأوضح شبير, أن المسابقة ستشهد مشاركة 10 فرق رياضية من جميع مناطق محافظة غزة, وتأتي أقل واجب بحق القائد الراحل شلح, الذي توفي في السادس من الشهر الجاري.

 يشار إلى أن البطولة ستنطلق الساعة الرابعة مساء, بحضور عائلة شلح, والعديد من قيادات الجهاد الإسلامي في إقليم غزة.

#رمضان شلح #بطولة

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