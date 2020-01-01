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زيدان: الإعلام يتجاهل انتصاراتنا ويتحدث عن التحكيم

الإثنين 22 يونيو 2020 10:51 ص / بتوقيت القدس +2GMT
زيدان: الإعلام يتجاهل انتصاراتنا ويتحدث عن التحكيم


وكالات / سما /

أعرب زين الدين زيدان، المدير الفني لريال مدريد، عن سعادته بالانتصار (2-1) على مضيفه ريال سوسيداد، اليوم الأحد، ضمن الجولة الـ30 من الليجا.

وقال زيدان، خلال تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا" الإسبانية: "الصدارة؟ لدينا العديد من المباريات، ونلعب مباراة كل 3 أيام، والضغط هو نفسه دائمًا".

وأضاف: "لقد حققنا انتصارًا جيدًا جدًا، لكن لا شيء تغير، ولا زالت أمامنا 8 مباريات، والحسم سيكون في النهاية".

وتابع: "اللقطات الجدلية؟ لم أشاهد ما حدث، لكن ركلة جزاء فينيسيوس صحيحة، وهدف بنزيما قانوني كما أخبروني.. لا أخوض في الجدل، لأن هناك حكم مسؤول عن القرارات.. أريد فقط التفكير في الانتصار".

وأردف: "الضغط على الحكم؟ لا أعرف، أود التحدث عن كرة القدم وما حدث في المباراة، ولا أريد الحديث عن الأشياء الأخرى".

واستطرد المدرب الفرنسي: "ما يضايقني أنكم لا تتحدثون سوى عن التحكيم، ونحن نقدم مباريات كبيرة، وتظهرون الأمر كما لو أننا لم نفعل شيئا.. لا أستطيع التحكم بما يثير الجدل، لكننا حققنا انتصارًا مستحقًا".

وعن تصدر الليجا، قال: "لم نحقق أي شيء حتى الآن، رغم أننا حصدنا 9 نقاط (منذ عودة المنافسات)، وستكون الأمور صعبة حتى النهاية.. يجب أن نستمر في هذا الطريق، ونريد دائمًا المزيد".

وحول إصابة راموس، قال زيدان: "ركبته تؤلمه كثيرًا، لكني أعتقد أنها مجرد كدمة.. راموس أفضل مدافع في العالم، ولديه شخصية تجعله مميزا عن الجميع".

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