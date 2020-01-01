يوفنتوس يُرسل عرضاً جديداً إلى أرتور ميلو

وكالات / سما /

لم يرفع يوفنتوس راية الاستسلام، ضمن مساعيه الحثيثة للتعاقد مع أرتور ميلو، متوسط ميدان برشلونة، حيث أرسل إليه عرضاً جديداً على أمل أن يحظى بموافقة النجم البرازيلي.

وكان يوفنتوس توصل لاتفاق مع برشلونة حول عقد صفقة تبادلية، تشمل أرتور ميلو بالإضافة إلى البوسني ميراليم بيانيتش، لاعب وسط السيدة العجوز، ولكن اللاعب البرازيلي رفض مغادرة البارسا.

وبحسب شبكة “سكاي سبورت إيطاليا”، فإن يوفنتوس رفع عرضه المالي لأرتور ميلو إلى 5 ملايين يورو سنوياً، وذلك من أجل إقناعه بالانضمام إلى فريق السيدة العجوز ضمن صفقة تبادلية.

وأشارت الشبكة، إلى أن أرتور ميلو غير مقتنع بالعرض الجديد ليوفنتوس، ويصر على الاستمرار مع برشلونة خلال الموسم المقبل، حيث بدأ بتعلم اللغة الكتالونية منذ أسابيع.

وابتعد أرتور ميلو خلال الفترة الماضية، عن التشكيلة الأساسية للبارسا، ولكن من المتوقع أن يحظى بهامش أكبر في المباريات المقبلة، خصوصاً بعد إصابة فرينكي دي يونج.