  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

لبيد: الحديث عن الضم هدفه صرف الانتباه عن الفشل بإدارة أزمة كورونا

الإثنين 22 يونيو 2020 10:38 ص / بتوقيت القدس +2GMT
لبيد: الحديث عن الضم هدفه صرف الانتباه عن الفشل بإدارة أزمة كورونا


القدس المحتلة / سما /

اعتبر يائير لبيد زعيم المعارضة الإسرائيلية، أن الحديث المتواصل من قبل الحكومة في تل أبيب حول تنفيذ خطة الضم بأن الهدف منه صرف الانتباه عن الفشل الذريع في إدارة أزمة فيروس كورونا.

واستبعد لبيد في تصريحات نقلتها هيئة البث الإسرائيلية العامة الناطقة بالعربية، أن يتم الإعلان عن بدء تطبيق خطة الضم في الأول من الشهر المقبل كما حدد ذلك بنيامين نتنياهو.

وبين أنه يعارض مثل هذه الخطوة أحادية الجانب، لما لها من تأثيرات على العلاقات مع دول الجوار.

من جهته قال زئيف الكين الوزير الليكودي في حكومة الاحتلال، إن تهديدات المسؤولين الفلسطينيين بحل السلطة لن يتم تنفيذها، مدعيًا أنه لا يوجد مصلحة للسلطة الفلسطينية بذلك.

وشدد الكين على ضرورة استغلال فرصة تواجد دونالد ترامب في الرئاسة الأميركية من أجل المضي قدمًا في تنفيذ خطته.

الأكثر قراءة اليوم

ملحم يتحدث حول تطورات فيروس كورونا و الرواتب ويعتذر للموظفين

معاريف: نتنياهو السر الكبير بالمعادلة مع الفلسطينيين.. والسنوار يبحث عن طريقه لصب الزيت على النار

صحفي إسرائيلي: بعد فشل التهديد بـ”مسدس فارغ”.. هل سينجح أبو مازن في خطته التالية؟

الرجوب: لن نموت وحدنا إذا حصل الضم.. واستراتيجية القيادة تقوم على ثلاثة مراحل..

بالفيديو: "حزب الله" يهدد بإطلاق صواريخ عالية الدقة على مدينة تل أبيب

تعيين "وائل الشيخ" وكيلاً لوزارة الصحة برام الله..

ابو درينة: ضغوط هائلة تمارس على الرئيس عباس لاستئناف الاتصالات مع الاميركيين

الأخبار الرئيسية

مستشرق إسرائيليّ: مصر قد تلجأ لعمليةٍ عسكريّةٍ ضدّ إثيوبيا في قضية “سدّ النهضة”

محدث : مجهولون يلقون قنبلة يدوية على منزل عزيز دويك بالخليل

مخطط الضم: خلافات بالحكومة الإسرائيلية والإدارة الأميركية ونتنياهو يلوح بالانتخابات

الشخرة: 1250 عينة قيد الفحص والمؤشرات تدل على وجود إصابات بفيروس كورونا

شاهد.. حسين الشيخ: إذا نفّذ الاحتلال الضمّ ولو جزئياً سنحلّ السلطة والأجهزة الأمنية