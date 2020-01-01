لبيد: الحديث عن الضم هدفه صرف الانتباه عن الفشل بإدارة أزمة كورونا

القدس المحتلة / سما /

اعتبر يائير لبيد زعيم المعارضة الإسرائيلية، أن الحديث المتواصل من قبل الحكومة في تل أبيب حول تنفيذ خطة الضم بأن الهدف منه صرف الانتباه عن الفشل الذريع في إدارة أزمة فيروس كورونا.

واستبعد لبيد في تصريحات نقلتها هيئة البث الإسرائيلية العامة الناطقة بالعربية، أن يتم الإعلان عن بدء تطبيق خطة الضم في الأول من الشهر المقبل كما حدد ذلك بنيامين نتنياهو.

وبين أنه يعارض مثل هذه الخطوة أحادية الجانب، لما لها من تأثيرات على العلاقات مع دول الجوار.

من جهته قال زئيف الكين الوزير الليكودي في حكومة الاحتلال، إن تهديدات المسؤولين الفلسطينيين بحل السلطة لن يتم تنفيذها، مدعيًا أنه لا يوجد مصلحة للسلطة الفلسطينية بذلك.

وشدد الكين على ضرورة استغلال فرصة تواجد دونالد ترامب في الرئاسة الأميركية من أجل المضي قدمًا في تنفيذ خطته.