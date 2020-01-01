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فيديو.. ريال مدريد يقتنص الصدارة من برشلونة بفوزه على سوسييداد

الإثنين 22 يونيو 2020 10:38 ص / بتوقيت القدس +2GMT
فيديو.. ريال مدريد يقتنص الصدارة من برشلونة بفوزه على سوسييداد


وكالات / سما /

خرج ريال مدريد من عقبة ريال سوسييداد بنجاح حيث تغلب على الفريق الباسكي خارج ميدانه، وصعد إلى صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني

تقدم الريال بهدفين عبر سيرجيو راموس “من ركلة جزاء” إضافة إلى هدف من كريم بنزيما، وقلص سوسييداد النتيجة عبر ميكيل ميرينو في الدقيقة 83 من عمر المباراة.

بهذه النتيجة تقدم ريال مدريد إلى صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 65 وهو نفس رصيد فريق برشلونة وذلك قبل 8 جولات من النهاية.

كان الريال قد لعب بأداء متوسط للغاية في الشوط الأول الذي كان به ريال سوسييداد هو الجانب الأفضل وهدد فقط فينيسوس جونيور مرمى الفريق الباسكي في الدقيقة 33 كما سدد كريم بنزيما كرة ضعيفة ذهبت بين يدي الحارس.

ولكن في بداية الشوط الثاني حصل ريال مدريد على ركلة جزاء بعد مجهود من فينيسيوس جونيور وانبرى لها سيرجيو راموس ووضعها في الشباك بنجاح.

ثم أضاف كريم بنزيما الهدف الثاني بعد أن استلم الكرة العالية داخل منطقة الجزاء وسدد كرة بيمناه سكنت شباك الحارس، وكان هدف ريال سوسيداد المتأخر عبر ميرينو هو السبب في اشتعال المباراة أكثر في الدقائق الأخيرة..وضغط ريال سوسييداد حتى الدقائق الأخيرة ومرت رأسية من ميرينو بجوار قائم الحارس كورتوا ليخرج الريال بالنقاط الكاملة.

#سوسييداد #برشلونة #ريال مدريد #مدريد

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