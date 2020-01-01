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استئناف حركة القطارات في إسرائيل بعد 89 يوماً من التوقف بسبب كورونا

الإثنين 22 يونيو 2020 10:35 ص / بتوقيت القدس +2GMT
استئناف حركة القطارات في إسرائيل بعد 89 يوماً من التوقف بسبب كورونا


القدس المحتلة / سما /

استأنفت حركة القطارات في إسرائيل، اليوم الاثنين، العمل بعد 89 يوماً من التوقف بسبب تفشي فيروس كورونا.

ووفقا لما نقلته صحيفة "يديعوت أحرونوت" عن هيئة السكك الحديدية الإسرائيلية فإن الهيئة باعت 38 ألف تذكرة فقط حتى الساعة السادسة صباحا بالتوقيت المحلي مقارنة بـ250 ألفا في أيام الاثنين قبل الجائحة.

ويأتي هذا الاستئناف في وقت تتزايد فيه المخاوف في إسرائيل من حدوث موجة ثانية من تفشي فيروس كورونا بعد ارتفاع أعداد الإصابات بالفيروس.

وإجمالا سجلت إسرائيل 20 ألفاً و778 إصابة بكورونا توفيت منها 306 حالات.

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