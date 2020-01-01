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جماهير شعبنا تزحف إلى الاغوار اليوم لمواجهة "خطة الضم"

الإثنين 22 يونيو 2020 10:09 ص / بتوقيت القدس +2GMT
جماهير شعبنا تزحف إلى الاغوار اليوم لمواجهة "خطة الضم"


رام الله / سما /

 يتوجه أبناء شعبنا إلى الأغوار الفلسطينية، اليوم الاثنين، تلبية لدعوة حركة "فتح" وفصائل منظمة التحرير، ومؤسسات المجتمع المدني، لمواجهة خطط إسرائيل لضم اجزاء من الضفة الغربية.

وستنطلق الحافلات من كافة محافظات الضفة ظهر اليوم باتجاه الاغوار، حيث التجمع الحاشد في تمام الساعة الخامسة مساء.

ويشارك في التجمع، اعضاء اللجنة المركزية لحركة "فتح"، ووزراء، وقيادو الفصائل، وعشرات الشخصيات الوطنية والاعتبارية، إضافة الى ممثلين عن المجتمع الدولي، وعلى رأسهم مبعوث الامم المتحدة لعملية السلام نيكولاي ميلادينوف، وممثل الاتحاد الاوروبي، وقناصل الدول الاجنبية بما فيهم القنصل البريطاني العام، والسفير الصيني، والسفير الاردني، حيث يلقي كل منهم كلمة تؤكد موقف بلاده الرافض لخطة الضم.

كما دعت حركة "فتح" أبناء شعبنا في الشتات، خاصة في اوروبا، الى الخروج باتجاه السفارات الاميركية والاسرائيلية، تعبيرا عن رفضهم للضم.

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