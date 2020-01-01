الدفعة الثانية من العالقين في مصر يصلون مطار القاهرة الدولي

رام الله / سما /

أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين، صباح اليوم الإثنين، وصول الدفعة الثانية من الفلسطينيين العالقين في مصر إلى مطار القاهرة الدولي.

وكانت الدفعة الأولى من العالقين وصلت إلى أريحا صباح أمس الأحد، وشملت 30 مواطناً.

وبحسب شرطة معبر الكرامة، فإنه من المتوقع اكتمال وصول 270 مواطناً عالقاً في مصر إلى معسكر الأمن الوطني في أريحا، لإجراء فحوصات كورونا لهم.

وكانت وزارة الخارجية والمغتربين، أكدت أنها قررت اعتماد التسلسل الزمني للحجز لدى شركة الطيران المصرية لتحديد أسماء المسافرين على كل طائرة، وذلك حسب قوائم الحجز الموجودة لدى شركة الطيران نفسها.

ووفقاً للوزارة، سيتم نقل العالقين العائدين من المطار إلى الجسر مباشرة، ولن يخضعوا للحجر في الأردن.