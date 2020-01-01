  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الدفعة الثانية من العالقين في مصر يصلون مطار القاهرة الدولي

الإثنين 22 يونيو 2020 10:01 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الدفعة الثانية من العالقين في مصر يصلون مطار القاهرة الدولي


رام الله / سما /

 أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين، صباح اليوم الإثنين، وصول الدفعة الثانية من الفلسطينيين العالقين في مصر إلى مطار القاهرة الدولي.

وكانت الدفعة الأولى من العالقين وصلت إلى أريحا صباح أمس الأحد، وشملت 30 مواطناً.

وبحسب شرطة معبر الكرامة، فإنه من المتوقع اكتمال وصول 270 مواطناً عالقاً في مصر إلى معسكر الأمن الوطني في أريحا، لإجراء فحوصات كورونا لهم.

وكانت وزارة الخارجية والمغتربين، أكدت أنها قررت اعتماد التسلسل الزمني للحجز لدى شركة الطيران المصرية لتحديد أسماء المسافرين على كل طائرة، وذلك حسب قوائم الحجز الموجودة لدى شركة الطيران نفسها.

ووفقاً للوزارة، سيتم نقل العالقين العائدين من المطار إلى الجسر مباشرة، ولن يخضعوا للحجر في الأردن.

الأكثر قراءة اليوم

ملحم يتحدث حول تطورات فيروس كورونا و الرواتب ويعتذر للموظفين

معاريف: نتنياهو السر الكبير بالمعادلة مع الفلسطينيين.. والسنوار يبحث عن طريقه لصب الزيت على النار

صحفي إسرائيلي: بعد فشل التهديد بـ”مسدس فارغ”.. هل سينجح أبو مازن في خطته التالية؟

الرجوب: لن نموت وحدنا إذا حصل الضم.. واستراتيجية القيادة تقوم على ثلاثة مراحل..

الرد سيبدأ من غزة.. المنظومة الأمنية الإسرائيلية: الضم سيؤدي لانتفاضة ثالثة

بالفيديو: "حزب الله" يهدد بإطلاق صواريخ عالية الدقة على مدينة تل أبيب

تعيين "وائل الشيخ" وكيلاً لوزارة الصحة برام الله..

الأخبار الرئيسية

محدث : مجهولون يلقون قنبلة يدوية على منزل عزيز دويك بالخليل

مخطط الضم: خلافات بالحكومة الإسرائيلية والإدارة الأميركية ونتنياهو يلوح بالانتخابات

الشخرة: 1250 عينة قيد الفحص والمؤشرات تدل على وجود إصابات بفيروس كورونا

شاهد.. حسين الشيخ: إذا نفّذ الاحتلال الضمّ ولو جزئياً سنحلّ السلطة والأجهزة الأمنية

تسجيل 6 إصابات جديدة بفيروس "كورونا" في الخليل ونابلس