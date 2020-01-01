أسعار الأسماك والدواجن واللحوم الطازجة اليوم الاثنين

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جاءت أسعار اللحوم والدواجن والأسماك الطازجة في أسواق غزة، صباح اليوم الاثنين، على النحو التالي:

اللحوم:

العجل: 36 شيكل

بتلو: 40 شيكل

الضاني: 45 – 50 شيكل

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الدواجن:

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طبق البيض:

8 – 9 شيكل

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الدجاج:

1ك = 9 – 10 شيكل

صدر: 22 شيكل

شيش: 22 شيكل

فخد: 11 – 12 شيكل

دبوس: 13 شيكل

جناح: 8 – 9 شيكل

كبدة: 15 شيكل

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الحبش:

1ك = 10 شيكل

صدر: 15 شيكل

فخد أنثى بظهر: 12 شيكل

فخد أنثى بدون ظهر: 14 شيكل

فخد ذكر بظهر: 9 شيكل

فخد ذكر بدون ظهر: 12 شيكل

جناح: 9 شيكل

رقاب حبش: 3 ب 10 شيكل

رقاب حبش ذكر: 7 شيكل

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الأسماك الطازجة:

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دنيس (برك): 33 شيكل

سردينة: 23 شيكل

مليطة: 42 شيكل

سويسي: 25 – 35 شيكل

طرخرون: 23 شيكل

فريدي: 30 شيكل

لوكس صخر: 50 شيكل

سلطان إبراهيم: 28 شيكل

سكمبلة: 9 شيكل