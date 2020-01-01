أسعار الخضروات والفواكه في أسواق غزة

جاءت أسعار الفواكه والخضروات في أسواق غزة، صباح اليوم الاثنين، على النحو التالي:
أسعار الفواكه:
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سانتروزة: 1ك = 4 – 5 شيكل
سانتروزة ليلى: 1ك = 4 شيكل
بطيخ: 12 – 14 ك = 10 شيكل
شمام بلدي: 7 – 8 ك = 10 شيكل
موز: 3.5 ك = 10 شيكل
تفاح أحمر : 6 شيكل
تفاح أبيض: 5 شيكل
عنب: 1ك = 5 شيكل
كرز (وقية): 4 شيكل
خوخ أبو فروة: 1 ك = 5 شيكل
خوخ ملس: 3.5 ك = 10 شيكل
مشمش: 1ك = 6 شيكل
أجاص: 5 – 6 شيكل
مانجا: 8 – 10 شيكل
كيوي: 1 ك = 5 – 6 شيكل
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أسعار الخضروات:
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دوالي زيتاني: لا يوجد
دوالي خشنة (وقية): 2 شيكل
1ك = 8 – 10 شيكل
بامية بلدية: 10شيكل
بامية مصرية: 8 شيكل
بندورة كدار: 5 – 6 ك = 10 شيكل
خيار بلدي: 4 – 5 ك = 10 شيكل
خيار حمامات : 6 ك = 10 شيكل
ملوخية: 1 ك = 1.5 شيكل
ليمون: 1ك = 5 شيكل
بصل بلدي: 7 – 8 ك = 10 شيكل
بطاطا بلدية: 1 ك = 2 شيكل
بطاطا حلوة: 4 ك = 10 شيكل
باذنجان بلدي: 7 – 8 ك = 10 شيكل
كوسا: 7 – 8 ك = 10 شيكل
فاصولياء: 1 ك = 2 – 3 شيكل
لوبياء: 1ك = 4 – 5 شيكل
فلفل: 1 ك = 2 شيكل
فليفلة ملونة: 1ك = 3 شيكل
فقوس: 7 – 10 شيكل
ملفوف أحمر: 2 – 3 شيكل
يقطين: 1ك = 3 شيكل
الجزر: 1ك = 2 شيكل
و7ك = 10 شيكل
تومة (وقية): 3 شيكل
ذرة بلدية: 7 كوز = 10 شيكل
الذرة: 12 – 14 كوز = 10 شيكل