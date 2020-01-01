رام الله / سما /

تصدرت عناوين الصحف الفلسطينية الثلاث (الحياة الجديدة، والأيام، والقدس)، الصادرة اليوم الاثنين، دعوة حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح" أبناء شعبنا للزحف باتجاه الأغوار رفضًا لقرار الضم.

وفيما يلي أبرز عناوين الصحف الثلاث:

* "الحياة الجديدة":

- الرجوب: إن حصل الضم فلن نعاني وحدنا ولن نموت وحدنا

- أبو ردينة: لا جلوس مع الأميركان وحدهم ولا بديل عن حدود 67

_ تسجيل 49 إصابة جديدة بـ "كورونا" في الخليل ونابلس وإعادة افتتاح مستشفى "التخصصي" اليوم أمام الجمهور

_ إصابة مواطن في اعتداء للمستوطنين بالخان الأحمر

_ "التربية": تأجيل امتحان الثانوية العامة في محافظة الخليل

_ الاحتلال يخطر بوقف بناء مساكن ومنشآت زراعية في الخليل وسلفيت ويشرع بتوسعة شارع استيطاني غرب بيت لحم

_ محافظ الخليل: الاغلاق يشمل كافة مناحي الحياة باستثناء الوزارات التي لها علاقة بمكافحة الوباء والمرافق الضرورية

_ بدء وصول 270 مواطنا عالقا في مصر الى أريحا

_ بيت لحم.. إغلاق بنك وقداديس بشروط زمن الكورونا

_ النيابة العامة والشرطة تحققان بمقتل شاب بالرصاص في جنين

_ مواطنون فقدوا أعينهم خلال مواجهات مع الاحتلال يروون كيف انقلبت حياتهم

* "الأيام":

_ تسجيل 49 إصابة جديدة بفيروس كورونا وبدء تطبيق الإغلاق في الخليل ونابلس

_ حالتا وفاة و46 إصابة جديدة في صفوف الجاليات الفلسطينية

_ "فتح" تدعو لمشاركة واسعة تجمع الأغوار اليوم..

- الرجوب: إجماع وطني على المقاومة الشعبية ضد الضم وجاهزون للانتقال لمرحلة أخرى

_ الشيخ: حال ضم أراضٍ من الضفة لن تكون هناك سلطة فلسطينية

_ إصابة مواطن في اعتداء للمستوطنين بالخان الأحمر

_ "الشاباك" والجيش الاسرائيلي يتوقعان انتفاضة فلسطينية في أعقاب الضم

_ واشنطن: اجتماعات داخلية لحسم الموقف من موعد الضم

_ "الأوقاف" تستنكر اقتحام مصلى باب الرحمة واعتقال 5 مصليات وحارس

_ البدء بتوسعة شارع استيطاني غرب بيت لحم وإجبار شقيقين على هدم منزلهما في سلوان

_ "أونروا": "كورونا" يتفشى في مخيمات اللاجئين بلبنان

* "القدس":

_ أبو ردينة: لا جلوس مع الأميركان وحدهم ولا بديل عن حدود 1967

- "فتح" تدعو شعبنا الى الزحف باتجاه الأغوار رفضًا للضم

- الرجوب: إن حصل الضم فلن نعاني وحدنا ولن نموت وحدنا

_ 49 إصابة جديدة بكورونا في الخليل وطولكرم ونابلس وإجراء 2350 فحصًا لحالات مشتبهة

_ إخطار بهدم منازل ومنشآت وإخلاء أراضٍ في الضفة

_ قطر تتبرع بمليون ونصف المليون دولار للأونروا لدعم المعونة الغذائية لغزة

_ وفاة رضيع من غزة بعد تأجيل عملية له في القلب بمستشفى شيبا

_ إسرائيل تتخوف من اندلاع انتفاضة

_ السفير الروسي: موسكو ستواصل وتعزز دعمها لفلسطين

_ قوات الاحتلال تقتحم مصلى باب الرحمة وتعتقل 5 شابات وأحد حراس "الأقصى"