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الصحة الاسرائيلية تعلن تسجيل 145 اصابة جديدة بفيروس كورونا

الإثنين 22 يونيو 2020 08:30 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الصحة الاسرائيلية تعلن تسجيل 145 اصابة جديدة بفيروس كورونا


القدس المحتلة / سما /

اعلنت وزارة الصحة الاسرائيلية عن تسجيل 145 اصابة جديدة بكورونا والوفيات 306 حالات، وان مجمل الاصابات الفعالة بلغ 4,778، بينهم 40 حالة خطيرة و53 حالة متوسطة، فيما بلغ مجمل الاصابات منذ انتشار الازمة 20,778 تعافى منهم 15,694 حالة.

لجنة الطوارئ للمجتمع العربي في اسرائيل اعلنت ان 118 اصابة جديدة تم الكشف عنها في بلدات عربية نهاية الاسبوع، وانه سجل خلال اسبوع واحد 247 اصابة وبلغ مجمل الاصابات الفعالة حتى الان في البلدات العربية 600 اصابة، وذكرت انه تم تسجيل 32 اصابة في مدينة باقة الغربية خلال اسبوع بزيادة بنسبة 49% و170 اصابة في بلدة عرعرة النقب خلال اسبوع بزيادة بنسبة 43%.

واعلنت وزارة التعليم الاسرائيلية عن 25 اصابة كورونا في جهاز التعليم وبذلك وصل عدد الاصابات الى 739 حالة في انحاء البلاد وتم اغلاق سبعة مدارس وروضة اطفال وبذلك اصبح عدد المؤسسات التعليمية التي تم اغلاقها حتى الان بلغ 222، وان عدد الطلاب والمعلمين في الحجر الصحي اصبح 23,870 طالب ومعلم مدرسة.

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