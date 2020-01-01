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قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات في الضفة

الإثنين 22 يونيو 2020 08:28 ص / بتوقيت القدس +2GMT
قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات في الضفة


رام الله / سما /

شنت قوات الاحتلال حملة اعتقالات في محافظات الضفة الغربية.

واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، ستة مواطنين من محافظة رام الله والبيرة، ثلاثة من مخيم الجلزون، وهم: ممدوح الرمحي، ومعاذ سفيان الرمحي، وأحمد محمد زيد.

كما اعتقل قوات الاحتلال المواطن باسل البرغوثي ونجله محمد من قرية كوبر، ومحمد زاهي أبو ظاهر من قرية أبو شخيدم شمالا.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، شابين من محافظة بيت لحم هما علي أبو سرور (25 عاما)، من قرية واد رحال، ومحمد أكرم طقاطقة (27 عاما) من بلدة بيت فجار جنوبا، بعد أن داهمت منزلي ذويهما.

وفي السياق ذاته، داهمت قوات الاحتلال منزل الأسير المحرر اسامه محمد طقاطقة، في بلدة بيت فجار وعبثت بمحتوياته.

وفي مدينة جنين، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الاثنين، شقيقين من مدينة جنين  هكا أحمد ومحمد إبراهيم الشيخ، بعد اقتحام المدينة ومداهمة منزل ذويهما في حي الألمانية وتفتيشه والعبث بمحتوياته.

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