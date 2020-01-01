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ايران تكشف عن تلقيها صورا يومية دقيقة لإسرائيل والولايات المتحدة

الإثنين 22 يونيو 2020 08:22 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ايران تكشف عن تلقيها صورا يومية دقيقة لإسرائيل والولايات المتحدة


وكالات

قال محسن رضائي أمين مجمع تشخيص مصلحة النظام في إيران، إن قمر "نور" العسكري يرسل يوميا صورا دقيقة من الولايات المتحدة وإسرائيل عندما يمر فوقهما.

وأضاف أن بلاده ترصد أجواء البلدين، "وذلك أبعد من رصدنا لتحركاتهم في سوريا والعراق".

وكان الحرس الثوري أعلن في أبريل الماضي إطلاق أول قمر صناعي لأغراض عسكرية من طراز "نور"، وقال إنه استقر في مداره على بعد 425 كم عن سطح الأرض، وهو ما أثار مخاوف وانتقادات أمريكية وأوروبية.

وفي سياق آخر، كشف رضائي خلال كلمة له في طهران، عن احتكاك جرى بين القوات الأمريكية والإيرانية الشهر الماضي، على خلفية إرسال طهران خمس ناقلات وقود إلى فنزويلا.

وقال: "خلال إبحار ناقلات النفط الإيرانية مؤخرا صوب فنزويلا، كان لدى الأمريكيين نية لإعاقة تحرك ناقلاتنا، إلا أننا أرسلنا طائرات استطلاع فوق السفن الأمريكية، ووجهنا لهم تحذيرات، وبفضل هذا التهديد وصلت ناقلاتنا إلى فنزويلا".

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