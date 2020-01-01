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اول تعليق من حماس على تصريحات الشيخ بشأن عدم السماح للعودة لمربع "العنف"

الأحد 21 يونيو 2020 10:50 م / بتوقيت القدس +2GMT
اول تعليق من حماس على تصريحات الشيخ بشأن عدم السماح للعودة لمربع "العنف"


غزة / سما /

علقت حركة "حماس"، مساء اليوم الأحد، على تصريحات عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" حسين الشيخ والتي قال فيها إنّ السلطة الفلسطينية قرّرت أنّها لن تعود إلى مربع العنف، فيما ولا تزال تسيطر على الأمور.

وقال الناطق باسم حركة "حماس" حازم قاسم: حديث السيد حسين الشيخ بأن السلطة لن تسمح بعودة ما تسميه "العنف"،هو تشجيع لقادة الاحتلال على مواصلة تنفيذ مخطط الضم الاستعماري للضفة الغربية.

وأضاف: تطمينات السلطة للاحتلال بهذه الطريقة يزيد من جرأة الاحتلال على الحقوق الفلسطينية، ويشجع بعض الأطراف في المنطقة التي تسعى للتطبيع مع الاحتلال.

#حماس #غزة #السلطة الفلسطينية #حسين الشيخ #مخططات الضم

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