شاهد.. حسين الشيخ: إذا نفّذ الاحتلال الضمّ ولو جزئياً سنحلّ السلطة والأجهزة الأمنية

القدس المحتلة / سما /

وجه وزير الشؤون المدنية، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح حسين الشيخ، رسالة تهديد الى اسرائيل في حال نفذت مخططاتها بشأن الضم

وقال الشيخ في تصريحات لشبكة كان الاسرائيلية، "إذا كان هناك ضم ، ولو بشكل جزئي، فلن تكون هناك سلطة فلسطينية كذلك، مشيرا الى أن السلطة الفلسطينية ستنهار ولن تكون هناك قوات أمن فلسطينية.

وأضاف الشيخ، أنه في هذه الحالة على نتنياهو تحمل كل المسؤولية عن الأمن والصحة والتعليم والصرف الصحي في الضفة الغربية بعد تلك اللحظة كقوة احتلال إنه قرار نهائي عند القيادة.

وتابع: أبلغنا الإسرائيليين والأمريكان بهذا الموقف منذ أشهر، سنعود لأيام ما قبل أوسلو، وإلى مؤسسات منظمة التحرير.

وأكد عضو اللجنة المركزية لفتح، أننا "نحن لا وكلاء ولا جمعية خيرية لأحد، قرارنا أن لا نعود إلى مربع العنف والسلطة لا تزال تسيطر على الأمور".