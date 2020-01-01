"أونروا": دولة قطر تتبرع بمليون ونصف دولار دعمًا للمعونة الغذائية في غزة

غزة / سما /

وقعت اليوم منظمة قطر الخيرية اتفاقية تبرع بقيمة مليون ونصف دولار لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى (الأونروا) دعما لبرنامج مساعدات الوكالة الغذائية في غزة.

وقالت الوكالة في بيانها، إن هذا التبرع سيمكن الأونروا من مواصلة تقديم المعونات الغذائية الحرجة للاجئي فلسطين في غزة. وتقدم الوكالة في الوقت الحالي لحوالي مليون لاجئ من فلسطين في القطاع المحاصر معونة غذائية وهو ما يعكس التزام دولة قطر بدعم الخدمات الحيوية والمنقذة للحياة التي تقدمها الأونروا.

وأعرب مارك لاسواوي رئيس علاقات المانحين بالأونروا عن شكره لهذا التبرع بالقول: "بالنيابة عن الوكالة، أود أن أشكر قطر الخيرية وحكومة دولة قطر على السخاء والدعم المتواصل للأونروا وللاجئي فلسطين. لقد قامت قطر بزيادة تبرعها السنوي للوكالة في السنوات الماضية بما في ذلك من خلال منظماتها الإنسانية".

وتابع: إن هذا التبرع يدعم جهود الأونروا بدعم عائلات اللاجئين خلال جائحة كوفيد-19، ويزيد من استجابة الوكالة الشاملة للجائحة والتي تشمل التوصيل المنزلي للغذاء والأدوية بهدف التقليل من انتشار الفيروس.