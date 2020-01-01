تسجيل 6 إصابات جديدة بفيروس "كورونا" في الخليل ونابلس

رام الله / سما /

أعلنت وزارة الصحة مساء اليوم الاحد، عن تسجيل 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا، 5 منها في محافظة الخليل، وإصابة في محافظة نابلس.

وأوضحت الوزارة في التقرير المسائي للوضع الوبائي في فلسطين- فيروس كورونا ان مجمل الإصابات اليوم 49 إصابة، بينها 46 في محافظة الخليل، وإصابتان في نابلس، وإصابة في طولكرم.

وبذلك ترتفع حصيلة الإصابات في فلسطين: 1028 منها 429 اصابة نشطة.

كما واعلنت الوزارة عن إجراء 270 فحصاً للمواطنين العائدين من مصر، وستخرج النتائج خلال الساعات القادمة.

وأشارت الى انه تم وضع العائدين مؤقتاً في مركز النويعمة بأريحا إلى حين صدور نتائج فحوصاتهم.

كما وأجريت فحوصات لجميع المرضى المقيمين في قسم الأورام بمستشفى بيت جالا الحكومي، وفي حال كانت نتائجهم سلبية فستتم مغادرتهم القسم إلى الحجر المنزلي لمدة 14 يوماً، ثم سيتم تعقيم القسم وتطهيره.



وأوضحت أن نتائج جميع العينات للمرضى المقيمين داخل مستشفى نابلس التخصصي وللطواقم الطبية كانت سلبية، حيث أعيد تعقيم المستشفى وسيتم إعادة افتتاحه غداً أمام الجمهور.