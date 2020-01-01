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فتح تدعو شعبنا الفلسطيني للزحف الى الأغوار غدا الاثنين..

الأحد 21 يونيو 2020 08:04 م / بتوقيت القدس +2GMT
فتح تدعو شعبنا الفلسطيني للزحف الى الأغوار غدا الاثنين..


رام الله / سما /

دعت حركة فتح أبناء شعبنا الفلسطيني البطل الى الزحف نحو الأغوار للمشاركة في المظاهرة الوطنية يوم غد الاثنين الساعه الخامسه ، للتعبير عن رفض شعبنا لمشروع الضم بكل أشكاله ورفض صفقة العار الصهيو-أمريكية، ولرفع العلم الفلسطيني عاليا شامخا كالجبال.


وأكدت الحركة في بيان لها اليوم وعلى لسان عضو مجلسها الثوري أسامه القواسمي والمتحدث الرسمي باسمها، إن الحشد الجماهيري يبعث برسالة عنوانها أننا متمسكون بحقوقنا كاملة، وأننا جاهزون للدفاع  عن أرضنا الفلسطينية التي هي عنوان كرامتنا وعزتنا وعرضنا وشرفنا، وأن الشعب الفلسطيني مستمر في النضال لإسقاط كل المشاريع التصفوية لقضيتنا.


وقالت الحركة إن المشاركة واجب وطني ، وهي ليست انتصارا لحزب أو حركة او شخوص، وإنما هي انتصار للأرض الفلسطينية التي تضم في أحشاءها الأغلى والأكرم منا جميها وهم الشهداء، وهي انتصار لنضالات أسرانا البواسل الأبطال خلف قضبان الاحتلال، وانتصار للأقصى والقيامة والقدس والابراهيمي بمآذنهم وكنائسهم، وهي انتصار للأغوار المستهدفة من قبل عصابات الإحتلال الإسرائيلية.

#حركة فتح #اسامة القواسمي #الاغوار #مخططات الضم

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