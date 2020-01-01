حالتا وفاة و46 اصابة بفيروس كورونا في صفوف جالياتنا الفلسطينية حول العالم

رام الله / سما /

أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين، مساء اليوم الأحد، تسجيل 153 وفاة (1السعودية، و 1مصر) بفيروس كورونا، و2198 إصابة (3 تشيلي، 35 قطر، 8 اميركا)، و 1262حالة تعافي (8 أميركا، 12 قطر) في صفوف جالياتنا بمختلف دول العالم.

وأفاد فريق العمل المختص بمتابعة أوضاع الجالية الفلسطينية في الولايات المتحدة، بعدم تسجيل أي حالة وفاة جديدة في صفوف الجالية ليبقى عدد الوفيات 63، وتسجيل 8 إصابات جديدة ليرتفع عدد الإصابات الى 895، وتسجيل 8 حالات تعافي ليرتفع عدد الحالات المتعافية تماما الى 376.

وقالت سفارة دولة فلسطين لدى جمهورية مصر العربية، إنه تم تسجيل حالة وفاة جديدة للمواطنة ميمي محمد حفني ابو عاذرة (70 عاما) بسبب فيروس كورونا، ليرتفع عدد الوفيات الى 8.

وأفادت سفارة دولة فلسطين لدى المملكة العربية السعودية، بتسجيل حالة وفاة جديدة بصفوف الجالية للمواطنة مريم محمد الكحلوت (85 عاما) بكورونا، ليرتفع عدد الوفيات الى 35.

وبينت سفارة دولة فلسطين لدى تشيلي تسجيل 3 اصابات جديدة في صفوف الجالية ليرتفع عدد الاصابات الى 30، تعافى منها 18 حالة سابقا، وسجلت حالة وفاة واحدة.

وتتابع سفارة دولة فلسطين لدى قطر أوضاع الجالية للاطمئنان عليها، وسجلت 35 إصابة جديدة ليرتفع عدد الإصابات المؤكدة الى 482، منها 120 حالة أوضاعها مستقرة ولا تستدعي العلاج بالمستشفى، 15 حالة نشطة تحت العلاج بالمستشفى واوضاعها جيدة، فيما توجد 6 حالات حرجة في العناية المركزة ، وتم رصد تعافي 12 حالة جديدة ليرتفع عدد الحالات المتعافية تماما الى 337 ، فيما سجلت 4 حالات وفاة سابقاً.

وأكدت سفارة دولة فلسطين لدى ليبيا أن جهودها اثمرت عن البدء بعودة العالقين في تونس من ابناء الجالية المقيمة في ليبيا اسوة بإخوانهم الليبيين، ومن المتوقع عودتهم خلال هذا الاسبوع، وتواصل السفارة جهودها لعودة العالقين في جمهورية مصر العربية ودولة قطر والمملكة الأردنية.

وأفادت سفارة دولة فلسطين لدى جمهورية إيران الاسلامية بأنها عادت للعمل بانتظام وكالمعتاد، وتتواصل مع كافة الطلبة الفلسطينيين المتواجدين في مختلف انحاء الجمهورية للاطمئنان على أحوالهم ولتقديم المساعدة، وتتابع مع الطاقم المسؤول في الوزارة لتسهيل عودة المواطنين العالقين الى ارض الوطن وعددهم 4، كما وتقدم السفارة لهم شهريا مساعدة مالية لتغطية تكاليفهم.

وأكدت سفارة دولة فلسطين لدى جمهورية تنزانيا، أن الجالية الفلسطينية بخير ولا يوجد اي اصابات بين صفوفها، وتستمر بتقديم الخدمات القنصلية وتجديد جوازات السفر الفلسطينية.

وتستمر سفارة دولة فلسطين لدى جمهورية كازاخستان بالعمل والتواصل الدائم مع مكتب الهيئة الادارية للجالية الفلسطينية في كازاخستان من خلال خلية الأزمة التي تم انشاؤها في بداية جائحة فيروس كورونا المستجد للاطمئنان على أبناء الجالية المتواجدين في مختلف المناطق والأقاليم، وتستفسر عن اوضاعهم وتقدم المساعدات اللازمة لمحتاجيها من خلال صندوق "القدس تجمعنا" وهي عبارة عن مساعدات رمزية من سلات غذائية أو ما يعادلها ماليا للمحتاجين.

وقامت السفارة بالتواصل مع شركة المقاولين العالمية السي سي سي لمتابعة الأوضاع المعيشية والصحية للعمال والمهندسين والمقاولين العاملين في الشركة من أبناء الجالية الفلسطينية، ومن خلال تواصلها الدائم مع رؤوساء ومديري الشركة تمكنت السفارة من إجلاء العمال والموظفين والمهندسين الراغبين في العودة الى لبنان، الاردن، وفلسطين، وقامت وعلى نفقتها الخاصة بتسيير رحلتين الى لبنان، ورحلة أخرى الى الأردن وفلسطين، وكان من بين هؤلاء العائدين الى الاردن"9" فلسطينيين من الضفة الغربية، وصلوا إلى أرض الوطن يوم الخميس بعد أن خضعوا للحجر الصحي بالأردن لمدة اسبوعين.